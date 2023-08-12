تفاصيل وفاة تلميذ في سوسة بعد العثور عليه في الشارع حاملا لاضرار بدنية

أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة هشام بسباس بأنّ النيابة العموميّة تولّت فتح بحث تحقيقي إثر العثور على شاب عمره لا يناهز 17 عاما في أحد شوارع المدينة مغمى عليه ويحمل أضرارا بدنيّة جسيمة على مستوى الحوض، قبل أيّام.

وأوضح وكيل الجمهورية لاذاعة موزاييك اليوم السبت، أنّ الشاب توفيّ ليلة البارحة بمستشفى سهلول وقد تم تحويل الجثّة إلى قسم الطبّ الشرعي للتشريح والوقوف على السبب الحقيقيّ للوفاة .

وخلافا لما يُتداول حول أنّ وفاة تلميذ ناجمة عن عمليّة براكاج، قال بسباس إنه لا وجود لما يثبت صحّة ذلك حسب التحريّات الأوليّة في انتظار تقدّم الأبحاث وصدور تقرير الطبّ الشرعي.

ويشار إلى أنّ المتوفي تلميذ بمعهد أحمد نور الدين الدين بسوسة شعبة إعلاميّة