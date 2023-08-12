توننداكس يقفل معاملات الاسبوع متراجعا بنسبة 3ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الأسبوع الممتد من 7 الى 11 اوت في المنطقة الحمراء اذ سجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” تراجعا بنسبة 3ر0 بالمائة الى حدود النقطة 8893، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

ووصلت بذلك نسبة أداء “توننداكس” منذ بداية السنة الى 7ر9 بالمائة.

وكانت معاملات الأسبوع استثنائية على مستوى حجم التداول مدعومة بمعاملات حصة الخميس وسهم بنك الأمان ليبلغ حجم التداول 4ر115 مليون دينار أي بمعدل 7ر23 مليون دينار يوميا.

كما شهدت معاملات الأسبوع تداول سهم شركة الاستثمار والتنمية السياحية والصناعية في شكل كتل بقيمة 9ر10 مليون دينار.