براكاج ينهي حياة تلميذ..هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي..

كشف تقرير الطبّ الشرعي المتعلّق بالتلميذ الذي عُثر عليه مغمى بأحد شوارع مدينة سوسة وتوفّي البارحة بالمستشفى الجامعي سهلول، ناجمة عن سقوطه من علو شاهق ممّا تسبّب له في كسر على مستوى الحوض والعمود الفقري واليد والساق وفق ما اوردته موزاييك.

وللتذكير فقد تمّ العثور منذ أيّام على الشاب وهو تلميذ مرسّم بالمعهد الثانوي أحمد نورالدين شعبة إعلامية عمره 17 عاما فاقدا للوعي ويعاني من أضرار جسيمة نُقِل على إثرها للمستشفى.

يشار إلى أنّ عددا من مكوّنات المجتمع المدني بسوسة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ادّعوا أنّ المتوفى قد تعرّض لعمليّة براكاج أنهت حياته، وطالبوا بتنفيذ وقفات سلميّة للفت النظر خصوصا بعد تنامي الجريمة في الجهة، وفق تعبيرهم.