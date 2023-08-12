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وزارة الأسرة تدعم الأشغال التحضيرية لإحداث شركات أهلية نسائية بالقصرين وسيدي بوزيد ومنوبة والقيروان

2023/08/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاقها في دعم الأشغال التحضيرية لإحداث شركات أهلية نسائية بكل من ولايات القصرين وسيدي بوزيد ومنوبة والقيروان.

وشرعت الوزارة في تأطير التحضيرات بالتنسيق مع الهياكل المركزيّة والجهويّة المعنيّة لإطلاق الشركة الأهلية لتثمين التين الشوكي المزمع إحداثها بمعتمدية تالة من ولاية القصرين لفائدة 62 امرأة.

وتنتمي النساء والفتيات المشاركات في تكوين هذه الشركة الأهليّة إلى 5 عمادات وهي تالة الشرقية وتالة الغربية وسيدي سهيل وزلفان والدشرة وجلّهن من خريجات التعليم العالي في اختصاصات الهندسة الصناعية والاعلامية والمحاسبة والمالية والهندسة الفلاحية أو لهنّ شهائد تكوين مهني مختصّ.

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