إصدار خمس بطاقات إيداع بالسجن في حق ضالعين بشبكة للاتجار بالبشر..

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الأحد 13 أوت 2023، بطاقات إيداع بالسجن، في حقّ 5 أشخاص ضالعين في شبكة دولية للاتجار بالأعضاء، من ولايات مختلفة من تونس، في قضية شملت فيها الأبحاث 9 أشخاص، حُجّر السّفر على ثلاثة منهم.

وقد شملت الأبحاث مظنون فيهم من ولايات القصرين (فريانة) ونابل (قرمبالية) والعاصمة والمهدية وسوسة، لتكشف عن وسطاء بين من ينوي بيع أعضائه في تونس مع مدبر هذه العمليات وهو شخص تركي-سوري.

وبيّنت الأبحاث أنّ عمليات التواصل بين أعضاء الشبكة تقوم أساسا عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، باستعمال حسابات وهمية يتفق فيها المنخرطون ضمن الشبكة على التفاصيل المادية واللوجستية للعملية.

وحسب ما اوردته موزاييك كشفت الأبحاث أنّ المظنون فيهم هم وسطاء وأشخاص قاموا ببيع أعضائهم في تركيا، والأمر متعلّق أساسا باستئصال الكلى في تركيا مقابل مبلغ يتراوح بين 20 و 25 ألف دينار للكلية الواحدة.