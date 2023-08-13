براكاج ينهي حياة تلميذ..هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي..

أغلى الانتقالات في أندية كرة القدم

سيدي بوزيد: تواصل اعتصام عمال منجم فسفاط المكناسي منذ أكثر من شهر

النجم الساحلي و نادي ميلانو الايطالي وديا اليوم في ميلانو

القصرين: السيطرة على حريق أتى على هكتار من نبتة الحلفاء

2023/08/13 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تسبب، حريق نشب مساء أمس السبت، في منبت حلفاء بضيعة “فايزة” التابعة للمركب الفلاحي الخضراء الكائن بعمادة “قرعة العطش” من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، في إتلاف هكتار من منابت الحلفاء.
وتمكّنت فرق الإطفاء بدائرة الغابات بالقصرين من السيطرة على الحريق واخماده بالكامل بعد أن سخّرت 3 شاحنات إطفاء وفق رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، يامن حقي.
وذكر يامن حقي في تصريح اعلامي أن أسباب اندلاع الحريق لاتزال مجهولة الى حدّ الآن، مشيرا إلى أن وحدات الحرس الوطني تعهدت بالبحث في ملابساته.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn