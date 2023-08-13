جريمة صادمة/شاب ينفذ مجزرة في عائلته: يقتل 3 من أسرته ويصيب 11 آخرين..

اهتزت العاصمة المصرية، اليوم الأحد على وقع جريمة شنيعة، بعد ان دفعت خلافات الميراث شاباً لقتل 3 من أقربائه وإصابة 11 آخرين، بعد إشعاله النار في شقة بسبب خلافات على الميراث بمنطقة مساكن عين شمس في القاهرة.

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين وجود 3 جثث و11 مصابا بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقي القبض على المتهم.

العربية نت