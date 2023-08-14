وزير خارجية الدنمارك يعتذر عن موجة حرق المصاحف

قدم وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، خلال اتّصال هاتفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، اعتذاره عن الموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية.

وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية إنّ الوزير الدنماركي أعرب خلال الاتّصال عن أسفه واعتذاره عن الموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاغن.

وأضافت أنّ الوزير الدنماركي وصف هذه الأعمال بغير المقبولة، مؤكدا أنها تتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي.

كما أبلغ لارس لوكه راسموسن نظيره الجزائري أحمد عطاف أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة.

وصرّح بأنّ هذا النصّ القانوني سيعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع.