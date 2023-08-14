توننداكس ينهي جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0،15 بالمائة في ظل تداولات ضعيفة

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس في إغلاق مداولات، الاثنين، بنسبة 0،15 بالمائة وبلغ مستوى 8906،09 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق المالية.

وسجلت السوق تداول ملبغ 2 مليون دينار واستحوذ بنك الامان على زهاء 0،591 مليون دينار وأغلق سهم البنك مرتفعا بنسبة 4ر1 بالمائة الى مستوى 36،800 دينار.

وتصدر سهم أوفيس بلاست، قائمة الارتفاعات، وزادت قيمته بنسبة 4،4 بالمائة وأقفل عند مستوى 1،180 دينار في حين كسب سهم سيتي كار 3،5 بالمائة وأنهى الحصّة عند سعر 12 دينارا.

وتراجع سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب، بنسبة 3،7 بالمائة وبلغ سعره مستوى 4،450 دينار في ظل تداول زهاء 7 الاف دينار في حين خسر سهم البطارية التونسية أسد 2 بالمائة من قيمته وأغلق سهم عند سعر 0،970 دينار.