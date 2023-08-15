إجراء جديد لمراقبة امتحانات رخص السياقة..

أكد كاهية مدير الإدارة الفرعية للقبول والمصادقة بالوكالة الفنية للنقل البري وليد زميط انه تم الانطلاق في استخدام المراقبين للحرفاء خلال امتحانات رخص السياقة، للوحات رقمية تضم منظومة إعلامية لمسار الممتحن والتي توضح بصفة آلية مدى انضباط الممتحنين في تطبيق النصوص القانونية لضمان حقهم في إطار الشفافية والمصداقية خاصة في إجراء الامتحانات النظرية للحصول على رخص السياقة.

وأشار وليد زميط في تصريح لاذاعة موزاييك الثلاثاء 15 أوت 2023، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار انخراط الوكالة في رقمنة كافة خدماتها والاستجابة لتطلعات حرفائها ضمن برنامج إصلاحات كبرى أهمها تحسين جودة وشفافية ومراقبة خدمات الوكالة الفنية للنقل البري .