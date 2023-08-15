مواجهات بالأسلحة الثقيلة في شوارع طرابلس وسقوط جرحى وقتلى

تطورت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس،اليوم الثلاثاء إلى مواجهة بالأسلحة الثقيلة إلى حد هذه اللحظات وسط الأحياء السكنية بين كتيبتين متصارعتين على مناطق النفوذ والسيطرة، وفق ما نقله الصحفي سمير جراي.

وسُمعت أصوات تبادل كثيف لإطلاق النار وسط العاصمة باستعمال المدافع الرشاشة عيار (14.5 مل) وعيار (23 مل).

فيما سقط عدد من الجرحى والقتلى من “المقاتلين” لم تحدد هوياتهم وأعدادهم بدقة، كما أكد جهاز الإسعاف والطوارئ نقلهم لما يقل عن 16 مصابا يرجح أنهم من المدنيين، وتواصل فرق الإسعاف والطوارئ إجلاء العائلات العالقة في مناطق الاشتباك.

وقد اندلعت منذ ليلة امس الاثنين اشتباكات بين “قوة الردع الخاصة” واللواء 444 قتال، بعد خلاف بين الكتيبتين تطور إلى اختطاف “قوة الردع” لآمر اللواء 444 محمود حمزة.

وبدأ الاشتباك بين القوتين في مناطق “طريق الشوك” ومحيط “المستشفى الطبي” بالأسلحة الخفيفة ليتطور فيما بعد إلى اشتباكات بالأسلحة المتوسطة، كما شوهد نزول الدبابات إلى الشوارع واستعمال قذائف الهاوتزر وتوسع محيط الصراع المسلح إلى منطقة عين زارة وتحديدا عند “الاستراحة الحمراء”.

المصدر: موزاييك