وزير السياحة يكشف عن عائدات الموسم الى حدود موفى جويلية

قدّرت عائدات النشاط السياحي إلى موفى جويلية 2023 ب3،8 مليار دينار، وفق آخر تحيين لهذا المؤشر، فيما بلغ عدد ضيوف تونس غير المقيمين، إلى غاية 10 أوت، 5.4 مليون سائح، حسب ما اكده وزير السياحة معز بلحسين في حوار لوات.

وقال الوزير ان هذه العائدات لا تتضمن مصاريف تداوي السياح والاستشفاء والرحلات السياحية البحرية وشراءات منتجات الصناعات التقليدية أو التسوق في المتاجر ولا يشمل كذلك تنقلهم في البلاد خاصة بالنسبة للذين يتوافدون بصفة فردية.

وأضاف أن وزارة السياحة تسعى حاليا الى وضع منظومة احصائية جديدة وهي “الحساب الفرعي للسياحة”، وفق توصيات منظمة السياحة العالمية، تعكس الحجم الحقيقي لمساهمة السياحة ودورها في تغطية العجز وجلب العملة الصعبة للبلاد ويعتمد “الحساب الفرعي للسياحة” على إعداد 10 جداول موجزة، كل منها مصحوب بالبيانات الأساسية منها نفقات السياحة الداخلية والخارجية والتشغيل في القطاع والاستثمار.