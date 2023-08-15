حجز سلاح ونصف مليون قرص مهلوس على الحدود الجزائرية التونسية

تمكنت وحدات الدرك الجزائري بولاية الوادي على الحدود التونسية، من حجز شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية قُدرت بـ 449415 كبسولة و300 مليغرام من نوع بريغابالين، وفق بيان لجهاز الدرك الجزائري.

وأفاد البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ العثور على 30 علبة كرتونية من المؤثرات العقلية، وكذا سلاح ناري نوع كلاشينكوف به مخزن يحتوي على 27 طلقة نارية حية، كما تم توقيف سائق المركبة في حين تمّ تحديد باقي عناصر الشبكة وهما شخصان لا يزلان في حالة فرار.

وفتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي تحقيقا في القضية، حيث سيتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.