تونسيون يحتجون مع زوجاتهم الفرنسيات أمام سفارة فرنسا

تجمع صباح اليوم الثلاثاء عدد من المواطنين التونسيين مرفوقين بزوجاتهم الفرنسيات، أمام مقر السفارة الفرنسية بتونس، للاحتجاج على رفض السلطات الفرنسية منح تأشيرة لم الشمل العائلي.

ورفع المحتجون، خلال الوقفة السلمية، لافتات عليها شعارات تطالب بحقهم في دخول التراب الفرنسي بعد أن رفضت السلطات الفرنسية منحهم تأشيرة التجميع العائلي بتعلات اعتبروها “واهية”.

وكانت السلطات التونسية منعت في بداية شهر أوت الحالي تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة أمام مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة تونس.

وقال عدد من المحتجين إن السلطات الفرنسية تطلب أن تتضمن ملفات الأزواج المطالبين بالتجميع العائلي صورا خاصة تجمع الزوجين وحتى محادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل نصية الكترونية لإثبات العلاقة القائمة بين الأزواج.

وأضافوا أنها تتعلل في رفضها لأغلب ملفات طلب تأشيرة الجمع بين الأزواج بأنها “زيجات بيضاء” تجمع شبانا تونسيين بقرناء من جنسية فرنسية بغرض تسوية أوضاع الإقامة داخل التراب الفرنسي، وفق ما نقلته وات.