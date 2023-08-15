استكمال الحركة الدبلوماسية و القنصلة ابرز محاور لقاء رئيس الدولة بوزير الخارجية

مثّل استكمال الحركة الدبلوماسية والقنصلية في أقرب الأوقات ابرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار.

وحسب بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية أكد رئيس الدولة، مجددا، على الدور الهام للدبلوماسية التونسية وعلى ضرورة أن يمثل كل من سيتم اعتماده سفيرا تونس أحسن تمثيل متشبعا بالسيادة الوطنية وعاملا، في الآن ذاته، على تطوير العلاقات مع الدولة التي سيمثل تونس فيها.

وبالنسبة للقناصل، شدد رئيس الجمهورية على دورهم في تقديم الخدمات للتونسيين بالخارج في أحسن الظروف، موضحا أنه من غير المقبول أن ينتظر مواطن تونسي في الخارج أشهرا لتجديد جواز سفره أو للحصول على مضمون ولادة.

وفي هذا الإطار، دعا الرئيس قيس سعيد إلى التنسيق الكامل بين وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حتى يتم اختصار الآجال.

وعلى صعيد آخر، كلّف رئيس الجمهورية وزير الخارجية بالقيام بزيارة إلى الجزائر مبعوثا خاصا محملا برسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.