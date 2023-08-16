السيطرة على حريق بمستودع على مستوى الطريق الوطنية 17

اندلع اليوم الاربعاء، حريق بمستودع على مستوى الطريق الوطنية 17 طريق الكاف، وفق ما افادت به الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة.

وقد تم توجيه شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف بقيادة رئيس الفرقة وسيارة قيادة تحت إشراف المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة بالنيابة.

وعند الوصول اتضح تصاعد دخان كثيف أسود اللون حيث اتضح اشتعال أوعية من البنزين والوقود داخل مستودع مساحته 270 متر مربع.

وعليه تم بسط شبكة إطفاء بالرغوة متفرعة إلى شبكتين لمجابهة النار على اليمين وعلى اليسار، حيث تمكن كامل الفريق من السيطرة على الحريق وتبين اشتعال 40 بالة قش وسيارة نوع رونو اكسبرس و 04 خرفان ومجرورة فقام الفريق بتبريد المستودع والسيطرة على الحريق دون تسجيل خسائر بشرية.