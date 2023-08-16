استئناف نشاط خطي تونس مطماطة وتونس الجامعة.. وهذا توقيت الرحلات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن اليوم الأربعاء 16 أوت 2023، عن استئناف نشاط الخطيّن تونس- مطماطة وتونس- الحامة بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاث سنوات وفقا للبرنامج الآتي:

*خط تونس- مطماطة:

بداية من يوم الجمعة 18 أوت 2023: الانطلاق ذهابا من تونس العاصمة (محطة باب عليوه) في اتجاه مطماطة على الساعة 21:30.

بداية من يوم السبت 19 أوت 2023: الانطلاق ايابا من مطماطة في اتجاه تونس العاصمة على الساعة 20:30.

* خط تونس – الحامة:

بداية من يوم السبت 19 أوت 2023 : الانطلاق ذهابا من تونس العاصمة (محطة باب عليوه) في اتجاه الحامة على الساعة 06:00 صباحا .

بداية من يوم الاحد 20 أوت 2023: الانطلاق ايابا من الحامة في اتجاه تونس العاصمة على الساعة 05:30 صباحا.

ويأتي هذا الاجراء في انسجام الشركة الوطنية للنقل بين المدن مع توجهات وزارة النقل في النهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي ونتيجة لتحسين الشركة لجاهزية أسطولها وتدعيمه باقتناءات جديدة وتعزيز العنصر البشري وخاصة السواق اثر الانتدابات الاخيرة، وأيضا تلبية لطلبات المتساكينين ومختلف هياكل المجتمع المدني والسلط المحلية.