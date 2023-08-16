وزير الدفاع يشرف على تخرج الدفعة الاولى من تربص طلائع البحرية

أشرف وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش اليوم الثلاثاء 15 أوت 2023، بمدرسة مشاة البحريّة بقليبية، على تخرّج الدفعة الأولى من تربص طلائع البحريّة وذلك بحضور رئيس أركان جيش البحر ومدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، هنّأ وزير الدفاع الوطني العسكريّين الذين اجتازوا مختلف مراحل التربّص بنجاح، مثمّنا جهودهم لتطوير قدراتهم القتاليّة حتّى يكونوا جديرين بالانتماء إلى نخبة مشاة البحريّة وعلى جاهزيّة تامّة لأداء مهامّهم. كما أوصاهم بالتحلّي بروح التضحية واليقظة ونكران الذات ليكونوا في طليعة شباب تونس متحفّزين لخدمة الوطن بكلّ شرف وأمانة.

كما توجّه بالشكر إلى القائمين على هذه المدرسة للمجهود الذي يبذلوه لتطوير مناهج التكوين والتدريب ولدورهم في مواصلة بناء العقيدة العسكريّة لأفرادها.