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ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في ليبيا..#خبر_عاجل

2023/08/16 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, ليبيا

ارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، يومي الاثنين والثلاثاء، إلى 55 قتيلا و146 جريحا، حسب ما أفاد به متحدث طبي لتلفزيون محلي.
ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم غرب ليبيا مالك مرسيط -اليوم الأربعاء- أن “حصيلة الاشتباكات المسلحة ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا”.
وكان القتال قد اندلع في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، بعد احتجاز قوة الردع الخاصة -التي تسيطر على مطار معيتيقة الرئيسي بطرابلس- قائد اللواء 444 محمود حمزة، عندما كان يقوم بإجراءات السفر عبر المطار. وقالت مصادر للجزيرة إن جهاز الردع -التابع للمجلس الرئاسي الليبي- سلّم حمزة إلى قوة محايدة خارج مطار معيتيقة، وذلك بعد اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع قادة عسكريين.
وقوة الردع الخاصة هي إحدى الفصائل المسلحة الرئيسية في طرابلس منذ سنوات، وتسيطر على معيتيقة والمنطقة الساحلية المحيطة بها، بما في ذلك جزء من الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى الشرق.
وفي المقابل، يسيطر اللواء 444 على قطاعات كبيرة من العاصمة ومناطق إلى الجنوب من طرابلس.

وكالات

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