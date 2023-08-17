مجمع الوظيفة العمومية يطالب الحكومة باستئناف المفاوضات..

طالب مجمع الوظيفة العمومية بالإتحاد العام التونسي للشغل بإستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفات الأساسية بصفة تشاركية.

واستنكر المجمع ما اعتبره تعمد السلطة التنفيذية سد باب الحوار الإجتماعي وممارسة الانغلاق والتعنت وانتهاك الحق النقابي و ضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة

وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم انه لا جديد في خصوص المفاوضات بين الإتحاد والحكومة فيما يتعلق بالمسائل المطروحة بمختلف المطالب العمالية خصو عدم تطبيق الإتفاقيات بما في ذلك إتفاق 6 فيفري وهو ما سبب توترا كبيرا في القطاع مقابل إلتهاب الأسعار وتردي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل ندرة المواد الأساسية وغياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف إرتفاع الأسعار ومنع الإحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للمواطن معبرا عن إستعداد كل الهياكل النقابية لتحركات نضالية وطنية دفاعا عن الحق النقابي وحق التفاوض .