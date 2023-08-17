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سعيّد: يجب توفير الكتب المدرسية بأسعار تأخذ في الاعتبار الوضع المادي للمواطنين

2023/08/17 أهم الأخبار, سياسة

زار رئيس الجمهورية قيس سعيد ،اليوم الخميس 17 أوت 2023، المركز الوطني البيداغوجي بمنفلوري حيث اطلع على اخر الاستعدادات للعودة المدرسية لهذه السنة.
وشدد رئيس الجمهورية على أنه يجب أن تكون كل الكتب المدرسية متوفرة في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة وبأسعار تأخذ في الإعتبار الوضع المادي للمواطنين.
وقد أكد رئيس الجمهورية مجددا على أن التعليم حق وعلى الدولة أن تضمنه في الواقع والفعل , مشددا على أن الدولة لن تتخلى على المرافق العمومية كالتعليم والصحة والنقل وغيرها, لأنها من حقوق الإنسان هذا فضلا عن أن دستور 25 جويلية 2022 ضمنها وعلى كل أجهزة الدولة أن تعمل من أجل تحقيقها.

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