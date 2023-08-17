توننداكس ينهي معاملات الخميس على تراجع بنسبة 1ر0 بالمائة

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية ” توننداكس “،حصة الخميس، على تراجع بنسبة 1ر0 بالمائة، ليدرك مستوى 1ر8884 نقطة، ومعاملات ناهزت 3 مليون دينار، وليتراجع ادائه السنوي بنسبة 7ر9+ بالمائة، وفق الوسيط في البورصة “التونسية للأوراق المالية.

وعاد افضل اداء خلال الحصة الى سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة، مرتفعا بنسبة 5 بالمائة ولينهي الحصة على سعر 890ر1 دينار، في ظل غياب المبادلات.

ولمع سهم بنك وفاق الدولي، خلال الحصة، ليتطور سعره بنسبة 6ر2 بالمائة ويختتم الحصة على سعر 900ر7 دينار، مراكما معاملات بقيمة 108 الف دينار.

في المقابل، تموقع سهم الاتحاد الدولي للبنوك، في خانة الاسهم الاكثر تراجعا، بنسبة 8ر5 بالمائة وسعر 200ر26 دينار، في ظل معاملات بقيمة11الاف دينار.

ولا يزال سهم شركة مجمع تواصل القابضة، يواصل رحلته نزولا، ليفقد 4ر5 بالمائة من سعره وينهي الحصة على سعر 530ر0 دينار، ليحشد معاملات بقيمة 44 الف دينار.

وتحصل سهم بنك الامان على نصيب الاسد، مستحوذا على معاملات بقيمة 817 الف دينار، وليقفل على تراجع بنسبة 1ر1 بالمائة وسعر 400ر37 دينار.