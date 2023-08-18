جمعية القضاة تُطالب بوقف التتبعات “الكيدية” ضد أنس الحمادي

طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان اليوم الجمعة 18 أوت 2023، بوقف التتبعات التأديبية والجزائية ذات الطابع الكيدي الواضح ضد رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي محذرا من أي قرارات تعسفية ضده.

واعتبر أن “مثل هذه الممارسات السلطوية لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلاليتهم واسترجاع موقع القضاء كسلطة مستقلة حامية للحقوق والحريات بعد الانحدار به الى أدنى المراتب كوظيفة مطوعة تماما وتابعة كليا للسلطة التنفيذية”.

ودعا عموم القضاة إلى مساندة رئيس جمعيتهم في هذه المحنة التي يمر بها لافتا إلى أنّه سيتم تنظيم وقفة تضامنية مع أنس الحمادي يوم الاثنين 21 أوت 2023 صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالكاف.

يشار إلى أنه تم استدعاء رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف يوم الاثنين 21 أوت 2023 لسماعه كمتهم من أجل “تعطيل حرية العمل “على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة دفاعا عن استقلال القضاء وعن القضاة المعفيين ظلما في 01 جوان 2022.