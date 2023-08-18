صفاقس : وقفة احتجاجية لعدد من منظوري قطاع التعليم الاساسي على خلفية حجز مرتباتهم

بدعوة من الفرع الجامعي لنقابة التعليم الاساسي بصفاقس، نفذ اليوم الجمعة عدد من منظوري قطاع التعليم الاساسي بالجهة، وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس2، وذلك على خلفية « حجز مرتباتهم بعنوان شهر جويلية »

وقال كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس، عبد الكريم السويسي، في تصريح لمكت « وات » بصفاقس انه « من باب الاجحاف ترك مربين وعائلاتهم دون اجر لمدة شهر كامل، خاصة ونحن على ابواب عودة مدرسية »، مشيرا الى ان هناك حوالي 200 معلم في جهة صفاقس لم يتم صرف مرتباتهم بعنوان شهر جويلية مقابل حوالي 4 آلاف معلم على مستوى وطني »

وتجدر الاشارة الى أن وزارة التربية أصدرت يوم 10 جويلية الماضي، بلاغا اعلنت فيه إعفاء 350 مدير مدرسة إبتدائية، وخصم خلاص شهر جويلية لـ17 ألف معلم تمسكوا بحجب الأعداد.