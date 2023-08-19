إثر زيارة لوزير الفلاحة: إعفاء هذا المندوب الجهوي من مهامه

تم الأسبوع الفارط إعفاء المندوب الجهوي للفلاحة بقفصة، من مهامه رغم قرب تاريخ احالته على شرف المهنة.

وتقرر ذلك على إثر الزيارة التي أداها وزير الفلاحة عبد المنعم بالعاتي يوم الثلاثاء قبل الفارط 8 أوت 2023 إلى ولاية قفصة، وفق اذاعة موزاييك.

كما أجرت وزارة الإشراف تحويرات بالجملة بمختلف الدوائر بالمندوبية الفلاحية في قفصة.

والتأم يوم الخميس الماضي اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة تقرر على إثره التسريع بحل عدد من الاشكالات والاذن بإصدار 485 حوالة لعدد من الفلاحين بعد تعطل عملية التعيير بديوان الحبوب بالجهة، واقرار احداث بئر تعويضية بمنطقة العواينية من معتمدية زانوش، إضافة إلى حل اشكالات أخرى لبعض الآبار بعبد الصادق من معتمدية السند وتبديت من معتمدية الرديف.

وقد تحول فريق عمل فني متعدد الاختصاصات للنظر في سير العمل بالمركب الفلاحي الصناعي بالسند ووضع مخطط عمل به وفريق عمل آخر للنظر في إشكالية نقص المياه لإيجاد الحلول الممكنة بمعتمديتيْ قفصة الشمالية وسيدي عيش.