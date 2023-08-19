وزيرة التجهيز والاسكان تؤكد على ضرورة تظافر كل الجهود للدفع بالمشاريع المعطلة

أكدت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزنزري، على حرص الوزارة على حل الاشكال العقاري المعطل لاشغال محول طريق المهدية بصفاقس، من اجل فتحه واستغلاله في اقرب الأجال، وذلك على غرار الـ 3 اقساط الاخرى المكونة للمشروع المتعلق بانجاز محولات على تقاطعات الطريق الحزامية كلم 4.

وشددت الزنزري، في تصريح اعلامي، لدى إشرافها، السبت، بصفاقس، على تسليم عقود المساكن الاجتماعية لفائدة 155 منتفعا بمعتمدية ساقية الزيت التابعة لولاية صفاقس، على ضرورة تظافر كل الجهود للدفع بالمشاريع المعطلة.

واضافت وزيرة التجهيز والاسكان ان مشروع انجاز 155 مسكنا اجتماعيا جماعيا بمعتمدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس، الممول من ميزانية الدولة بكلفة قدر4ر9 مليون دينار، والمقام على ارض دولية تمسح 6885 مترا مربعا ومساحة جملية مغطاة تمسح 11361 م2، يندرج ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الممول من ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية وحكومة قطر.

واوضحت ان البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، يقوم على عنصرين اساسيين، الاول يعنى بازالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن اخرى. فيما يقوم العنصر الثاني على توفير مقاسم ومساكن اجتماعية. وأشارت إلى أن الهدف هو توفير 13400 الف مكسن اجتماعي في مرحلة اولى. على أن يقع، في مرحلة ثانية، انجاز 5 آلاف مسكن اجتماعي بقيمة قدرها 450 مليون دينار.

يذكر ان مشروع انجاز 155 مسكن اجتماعي بمعتمدية ساقية الزيت يحتوي على 13 مدرجا بطابق ارضي وطابقين علويين 155 مسكنا اجتماعيا جماعيا. منها 133 مسكنا يتكون من قاعة استقبال وغرفتين بمساحة 75 مترا مربعا باعتبار الأجزاء المشتركة. في ما تتراوح مساحة 22 شقة أخرى، ذات قاعة استقبال وغرفة، بين 58 و65 مترا مربعا.