أحدهما عون أمن.. الاحتفاظ بشخصين على متن شاحنة محمّلة بالساعات الذكية..وهذه التفاصيل..

أكد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي، اليوم الأحد 20 أوت 2023، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشخصين، أحدهما عون أمن، من أجل جريمة ديوانية، بعد ضبط شاحنة من قبل الوحدات الديوانية، أمس السبت، بمنطقة الوساعية من معتمدية سبيطلة، محملة بساعات ذكية.

وأشار وكيل الجمهورية في تصريح لموزاييك إلى أن قيمة الساعات الذكية المحجوزة تقدر بحوالي 60 ألف دينار، فيما تبلغ قيمة العربة المحجوزة مايفوق ال20 ألف دينار.

وأوضح أنه إضافة إلى محضر الجريمة الديوانية، قررت النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين إرداف محضر آخر بخصوص عون الأمن المحتفظ به.