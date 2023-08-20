هام: هذه السفارة تفتح باب التسجيل للمشاركة في دورات تعليمية مجانية لتحسين اللغة الانجليزية..

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل انطلاقا من يوم 18 سبتمبر القادم للمشاركة في ست دورات تعليمية مجانية، تقدمها وزارة الخارجية الامريكية، عبر الانترنت.

وتستهدف هذه الدورات، وفق بلاغ صادر عن السفارة، تلقت (وات) نسخة منه، غير الناطقين باللغة الانجليزية المهتمين بتحسين مهاراتهم في اللغة في مختلف المجالات.

وستشمل الدورة الاولى، اختصاص “الانجليزية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”، وهي موجهة للمشاركين المهتمين بتحسين مهاراتهم في اللغة الانجليزية الخاصة بالعلوم، مع استكشاف بعض المجالات الأكثر ابتكارا في دراسات العلوم.

وستعنى الدوة الثانية، “بالانجليزية للأعمال وريادة الأعمال”، والرامية لمساعدة المشاركين على توسيع معارفهم بالأعمال وريادة الأعمال وتوجيههم في مسار بعث مؤسسة جديدة.

وستهتم الدورة الثالثة، “بالانجليزية للتطوير الوظيفي”، والموجهة للمشاركين المهتمين بتطوير مسارهم المهني في معترك أسواق القرن الحادي والعشرين، والهادفة الى تحسين مهارات المشاركين في مقابلات التوظيف ونسج العلاقات والتشبيك، وتستعرض عمليات البحث عن الوظائف وتقديم مطالب الشغل واجراء مقابلات التوظيف وكتابة سير ذاتية ورسائل التماس وتحفيز احترافية.

وستشمل الدورة الرابعة، ” انجليزية الصحافة” لفائدة المشاركين المهتمين بتطوير المهارات اللازمة لمزاولة مهنة في عالم الصحافة الحديث، ومنها تعلم كيفية البحث عن المعلومة وعرض الأفكار والاقناع بها واجراء المقابلات، كما تستعرض تاثير عصر الوسائط الرقمية والتحديات التي يمثلها.

وخصصت الدورة الخامسة، “للانجليزية للالمام بالمعارف العامة للاعلام”، للمشاركين المهتمين بتحسين مهاراتهم اللغوية ومعرفتهم بوسائل الاعلام في الوقت نفسه، كما يستكشف هذا التكوين الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام في المجتمع وعالم الاعلانات والاشهار وكيفية تحديد استراتيجيات التسويق المستهدفة وتحليل مصادر المعلومة.

وستبحث الدورة السادسة والاخيرة، “صياغة وتنفيذ دورات تعليمية عبر الانترنت”، والتي ستقدمها جامعة ولاية اريزونا، والمخصصة لمدرسي اللغة الانجليزية من غير الناطقين بها، وتستخدم نموذج ADDIE، لتصميم النظم التعليمية لمساعدة المدرسين على تعلم صياغة وتنفيذ دورات تعليم اللغة الانجليزية للطلبة عبر الانترنت.

ويتعين على الراغبين في المشاركة في هذه الدورات، زيارة الموقع:

https://www.openenglishprograms.org/MOOC

وستعتمد هذه الدورات، بحسب ذات المصدر، على التقدم بوتيرة ذاتية، مما يعني ان التعلم سيكون بشكل مستقل دون مدرس، وستقدم عبر شبكة الانترنت (OPEN).

ولفت البلاغ الى انه يمكن، بعد التسجيل في الدورات ذاتية الوتيرة، الدخول ليلا او نهارا، للنفاذ الى المواد التعليمية المقدمة، كما يمكن الحصول بعد اكمال جميع الوحدات الدراسية والحصول على درجة 70 بالمائة او أعلى، نيل شارة رقمية او شهادة.