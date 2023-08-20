صادم: فيديو تعنيف رضيعة حديثة الولادة داخل مستشفى يثير غضبا كبيرا..

أثار مقطع فيديو يظهر تعنيفا لطفلة حديثة الولادة داخل مستشفى بأربيل في كردستان العراق، اليوم الأحد، موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعاد تسليط الضوء على حوادث العنف بحق الأطفال في العراق.

ويظهر في الفيديو ممرضتين قامتا بتعنيف الطفلة التي كانت مستلقية داخل حاضنة أطفال، فيما ظهر شعار المستشفى على لباس إحداهن.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد تعهدت المستشفى بفتح تحقيق بالقضية ونشر نتائجه، ومعاقبة المتهمتيّن.

ويكاد لا يمر شهر من دون أن تتناول منصات مواقع التواصل المختلفة في العراق صور أو مقاطع فيديو لحوادث تعنيف، غالبا ما يكون ضحاياها من النساء والأطفال.

العربية نت