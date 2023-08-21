ميناء رادس: تفريغ باخرة محمّلة بالقمح اللين

أدّى صباح اليوم الاثنين 21 أوت 2023 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي زيارة تفقد غير معلنة الى الميناء التّجاري برادس بحضور الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب.

وخلال الزيارة واكب الوزير والوفد المرافق له سير عمل تفريغ باخرة محمّلة بالقمح اللين بالميناء وعملية خزنها كما اطّلع على كيفية سير العمل بمخبر تعيير الحبوب التابع للديوان بالميناء.

كما عاين سير عمل جميع المرافق التابعة لديوان الحبوب بالميناء والوقوف على الاشكاليات المطروحة المتعلّقة بالخدمات اللّوجستية، واستمع لمشاغل العاملين.

وبالمناسبة، حث الوزير جميع العاملين بالميناء على مزيد البذل والعطاء في ظل الوضع الصعب الذي تمر به بلادنا جراء التغيرات المناخيّة والنقص الحاصل في انتاج الحبوب، كما دعاهم الى الحفاظ على كل حبة قمح يتم توريدها حفاظا على أمننا الغذائي وعلى المالية العمومية على حد السواء.

وأوصى الوزير القائمين على الدّيوان بالتّسريع في عمّليات افراغ البواخر والعمل على تهيئة المخازن والرّفع من طاقة استيعابها ومزيد الاعتناء بفضاءات العمل بالميناء شكلا ومضمونا.

وتبعا للزّيارة، أشرف الوزير على جلسة عمل عقدت بمقر ديوان الحبوب، بحضور الإطارات العليا العاملين به، حيث شدّد على التسريع في برنامج رقمنة قطاع الحبوب لمزيد إرساء الشفافية وتسهيل عمليات المتابعة، كما أوصى بوضع مخطط عمل بصفة استعجالية يضبط أولويات المرحلة وذلك طبقا لتواريخ محدّدة، كما دعاهم الى توظيف الأموال المرصودة لمختلف المشاريع التي تعنى بالقطاع ومزيد حوكمتها خدمة لتطوير القطاع، كما شدّد على تدعيم العمل الميداني والتفقدّي بالجهات.