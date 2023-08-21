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عاجل/قضية التآمر: قرار جديد من قاضي التحقيق في حق الموقوفين

2023/08/21 أهم الأخبار, سياسة

قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين 21 أوت 2023، التمديد لمدة أربعة أشهر إضافية في مفعول بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، حسب ما نقلته اذاعة موزاييك.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد أصدر أوائل شهر فيفري الماضي بطاقات ايداع بالسجن لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد مرتين بأربعة اشهر، في حق سياسيين ومحامين وغيرهم إثر اتهامهم بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي ومن بين المتهمين الموقوفين: خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، كمال اللطيف، جوهر بن مبارك، عصام الشابي وغازي الشواشي..
وانتهى مفعول بطاقات الايداع بالسجن بتاريخ اليوم الاثنين وقد بادر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالتمديد فيه مدة أربعة أشهر إضافية.

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