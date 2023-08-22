المركز الوطني البيداغوجي: نسبة العناوين المتوفرة حاليا بالمكتبات فاقت نسبة ال90 %

تولّى المركز الوطني البيداغوجي في إطار استعداداته للعودة المدرسية 2023-2024 نشر 315 عنوانا في أكثر من 14.3 مليون نسخة توزعت على206 عنوانا موجّها إلى التّلميذ ( 14.2 مليون نسخة )، 94 عنوانا موجها إلى المدرّس ( 133 ألف نسخة )بالإضافة إلى 15 عنوانا لأبناء التونسيين بالخارج ( 55 ألف نسخة).

وأفاد المركز في بلاغ إعلامي ، أن نسبة العناوين المتوفرة حاليا بالمكتبات فاقت نسبة ال90 % على أن تكون كل العناوين جاهزة قبل موفى نهاية شهر أوت الجاري،مؤكدا أن سعر الكتاب المدرسي سجل هذه السنة إرتفاعا ب 500مي في سعر الكتاب الواحد نظرا لإرتفاع أسعار الورق وعمليات الطباعة عامة.

وتشهد العودة المدرسية 2023-2024 تجديد كتابين في مادة التكنولوجيا لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي شعبة العلوم التقنية وتنقيح كتابي الفرنسية لتلاميذ السنة الثالثة أساسي اللذان تم تجريبهما خلال الموسم الدراسي المنقضي وإدخال التعديلات اللازمة عليهما بعد التدقيق والمراجعة المعمقة على أن يتوفرا بالمكتبات في نهاية هذا الأسبوع الجاري بالإضافة الى إصدار دليل لمربي الفرنسية السنة الثالثة أساسي والأشرطة المصورة.

كما يتم طبع كتاب جديد للتجربة وهو كتاب الهندسة الآلية والهندسة الكهربائية لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي.

وانتهى المركز من تسجيل الأناشيد والموارد السمعية الخاصة بمادة الانقليزية لسنوات الرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي وتوفيرها على أقراص مضغوطة وعلى روابط لتكون سندا لمدرسي هذه المادة.

كما جهز المركز الموارد السمعية الخاصة بتعليم اللغات من السنة الثالثة ابتدائي إلى الباكالوريا بمافيها اللغات الإختيارية وتوفيرها لأول مرة على أقراص مضغوطة وتوزيعها مع كتاب المعلم وعلى موقع المركز لتحميلها والبالغ عددها 30 عنوانا.و يستعد أيضا لإصدار سلسلة الدعم “أرافق طفلي” للدرجات الثانية والثالثة قريبا وذلك بعد إصدار كتاب الدرجة الأولى منذ سنوات.

وأعد المركز خطة اتصالية للتواصل مع المدارس الابتدائية مباشرة وتقريب الخدمات من المربين وتوفير أدوات تعليمية ورقية ورقمية جاذبة ومميزة.