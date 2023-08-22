وزير الاقتصاد: “المالية العمومية ستبقى محدودة لبضع سنوات.. وهذا طريق النمو”

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أن “المالية العمومية محدودة وستبقى محدودة إلى بضع سنوات إلى حين استرجاع التوجهات المالية”.

كما شدد وزير الاقتصاد على “إن قاطرة النمو تكمن في القطاع الخاص”.

وأوضح الوزير، في تصريح لاذاعة موزاييك على هامش إشرافه اليوم الثلاثاء 22 اوت 2023 في القصرين، على الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي، أن ولايات هذا الإقليم لم ينالوا حقوقهم في التنمية، مشدّدا على أن القطاع الخاص، أيضا، لم يستثمر بما فيه الكفاية في هذه المناطق، وهو ما يتطلب البحث مع القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين عن أسباب هذا العزوف.

واضاف سعيّد “نحن بصدد العمل على مراجعة قانون الاستثمار لخدمة هذه المناطق لتنال الأولية في البنية التحتية، إضافة إلى ضرورة تكثيف الإحاطة بالمستثمرين في السنوات الأولى لبعث مشاريعهم في هذه المناطق وغيرها”.