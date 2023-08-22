دليلة مصدّق تتّهم توفيق شرف الدين بفبركة ملف الموقوفين السياسيين..

اتهمت المحامية دليلة مصدّق وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين بفبركة ملفّ الموقوفين السياسيين في شهري جانفي وفيفري “عندما كانت العلاقة متوترة بينه وبين رئيس الجمهورية وحتى يستعيد مكانته ولا يفقد منصبه قام باختلاق القصّة” حسب روايتها.

وتابعت مصدق خلال حوار مع إذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023 أنها وبصفتها كشقيقة سجين وليس كمحامية، تطالب بالتحقيق مع توفيق شرف الدين الذي يقف وراء هذه الفبركة، وفق تعبيرها.

واكدت مصدّق أنه تم “تقديم شكاية ضدّه وضدّ وزيرة العدل لكن الشكايات لم تبارح رفوف وزارة العدل إلى اليوم”.

واضافت مصدّق أن “توفيق شرف الدين أوهم الدولة بوجود جريمة وألصق تهما متعلقة بالإرهاب في حق مناضلين للتنكيل بالمعارضة لكن تبيّن أن الملف فارغ والدولة تورطت فيه لتجد نفسها في حرج داخليا وخارجيا لكنها لا تعترف بارتكابها لخطأ”.