تعرّض لإصابة: نقل عصام الشابي إلى المستشفى

نقل السياسي عصام الشابي الموقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة، اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023، إلى مستشفى المنجي سليم بالعاصمة، حسب ما أكدته المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين إسلام حمزة.

وأكدت إسلام حمزة، في تصريح لاذاعة شمس اف أم ، تعرّض عصام الشابي إلى إصابة على مستوى الظهر أثناء نقله من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واضافت المحامية إن عصام الشابي نُقِل عبر سيارة إسعاف ويخضع حاليا للفحوصات اللازمة.

وتحدثت عن ما اعتبرته إصرارا كبيرا من السلطة تجاوز مرحلة التنكيل ليتم تعذيب الموقوفين، منتقدة ظروف نقل الموقوفين.

وبخصوص قرار تمديد الإحتفاظ بالموقوفين 4 أشهر، أوضحت إسلام حمزة أن التمديد يفتقد لأي تعليل ولا سبب له.

وذكرت أن الإحتفاظ يكون لمدة 6 أشهر فقط وأنه استثنائيا يمكن التمديد لكن بتقديم قرائن مُعللة.