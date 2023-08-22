بوتين في قمة “بريكس”: التخلّص من الدولار كعملة عالمية مسألة لا رجعة عنها

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، رسائل للغرب الذي يخوض معه صراعا على أرض أوكرانيا ويفرض على بلاده عقوبات قاسية، وكذلك بعث برسائل تشجيعية لشركائه في مناطق أخرى بالعالم، في افتتاح قمة مجموعة “بريكس” بجنوب إفريقيا.

وجاء حديث بوتين إلى قادة “بريكس” عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إذ لم يحضر إلى مقر القمة في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا بعد صدور مذكرة دولية باعتقاله.

وأدلى بوتين بالتصريحات التالية في افتتاح القمة:

التخلص من الدولار كعملة عالمية مسألة لا رجعة عنها.

نحن نعمل على إيجاد آليات تسوية مالية أفضل، بعيدا عن الآليات الغربية، لأن دول “بريكس” أصبحت تتخفف من ارتباطها بالدولار.

هذه القمة لمناقشة مختلف القضايا الخاصة بالانتقال إلى عملاتنا المحلية وتطبيق ذلك في تعاملاتنا المالية بين بلداننا الخمسة (دول بريكس).

بنك التنمية الجديد (التابع للمجموعة) أصبح بديلا موثوقا عن المؤسسات المالية الغربية، وله دور مهم في تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجموعة.

التعاون بين مجموعة بريكس قائم على الاحترام المتبادل، والاستثمار في دول المجموعة زاد بمعدل 6 أضعاف.

العقوبات الغربية تعوق إمدادات الغذاء الروسية ومدفوعاتها المصرفية.

هناك تحديات أمام مجموعة بريكس من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول.

المصدر: سكاي نيوز