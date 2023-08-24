مفزع/خلال فترة كورونا: 108 حالة طلاق لفنانين و46 قضية شيكات..!!

أكد نقيب المهن الموسيقية ماهر الهمامي أن الفنانين المحترفين لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية تمكنهم من العيش الكريم حيث ان بعضهم يتعرّضون لمواقف حياتية صعبة ومهينة.

واشار في ذات السياق الى غياب مؤسسات الدولة والقوانين المنظمة لهذه الشريحة من المجتمع التونسي حيث ان أضواء النجومية التي تشع عليها تخفي جانبا مظلما وصعبا من واقعها المعيشي باستثناء عدد قليل من الفنانين.

وكشف المتحدث في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام اليوم، أنه تم تسجيل في الوسط الفني خلال فترة كورونا اكثر من 108 حالات طلاق و46 قضية شيكات و14 حالة اخلاء منزل بسبب عدم القدرة على تسديد الايجار، مشيرا الى وضعيّة فنان اضطرت النقابة لايوائه رفقة زوجته وأطفاله بمقر النقابة لمدة 5 ايام بعد اخراجه من منزله من طرف المؤجر، هذا دون اعتبار حالات قطع الماء والكهرباء وافتكاك السيارات من طرف شركات الايجار المالي وغيرها من الحالات الصعبة، داعيا سلطة الاشراف وهياكل الدولة لايجاد حل جذري للمواطنين من الفنانين.