موعد انطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ الإعدادية والثانوية

اعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الخميس، ان عملية التسجيل وتاكيد التسجيل عن بعد بالمدارس الإعدادية والمدارس التقنية والمعاهد، بالنسبة إلى السنة الدراسية 2023 – 2024، ستنطلق بداية من يوم الإثنين 28 أوت 2023 وإلى غاية يوم السبت 09 سبتمبر 2023.

وذلك باتباع المراحل التالية:

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

www.inscription.education.tn

مع ضرورة احترام مختلف المراحل المنصوص عليها بالموقع. استخلاص معلوم التسجيل وتأكيد التسجيل باعتماد كافة آليات الدفع الإلكتروني المتاحة وخاصة رصيد الهاتف الجوال باستعمال الرمز #181 إضافة إلى البطاقات البريدية والبنكية.