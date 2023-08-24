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موعد انطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ الإعدادية والثانوية

2023/08/24 أهم الأخبار, مجتمع

اعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الخميس، ان عملية التسجيل وتاكيد التسجيل عن بعد بالمدارس الإعدادية والمدارس التقنية والمعاهد، بالنسبة إلى السنة الدراسية 2023 – 2024، ستنطلق بداية من يوم الإثنين 28 أوت 2023 وإلى غاية يوم السبت 09 سبتمبر 2023.
وذلك باتباع المراحل التالية:
التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:
www.inscription.education.tn
مع ضرورة احترام مختلف المراحل المنصوص عليها بالموقع. استخلاص معلوم التسجيل وتأكيد التسجيل باعتماد كافة آليات الدفع الإلكتروني المتاحة وخاصة رصيد الهاتف الجوال باستعمال الرمز #181 إضافة إلى البطاقات البريدية والبنكية.

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