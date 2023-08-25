النيجر: المجلس العسكري يطلب من سفير فرنسا مغادرة البلاد

طلب المجلس العسكري في النيجر، اليوم الجمعة، من السفير الفرنسي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك بعد رفضه الامتثال لاستدعاء وزارة الخارجية له للتشاور.

وأعلنت وزارات خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك أن قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني سمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في الأراضي النيجرية في حالة وقوع هجوم محتمل من مجموعة “إكواس”.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس” وصفت الاقتراح الذي قدمه جنود النيجر المتمردين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بأنه استفزاز.

المصدر: العربية.نت