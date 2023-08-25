الاحتفاظ بفتاة ورجل مفتش عنهما من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت الوحدات التابعة للحرس الوطني، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة، من الاحتفاظ بفتاة ورجل مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية من أجل “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي” وصادر في شأنهما أحكام بالسجن.

فقد تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بقعفور (ولاية سليانة) من ضبط فتاة مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي” ومحكوم عليها بالسجن لمدة سنتين.

وفي سياق متصل ضبطت دورية تابعة لإحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني ببن قردان (ولاية مدنين) شخصا مفتشا عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي صادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 3 سنوات.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.