بورصة تونس تنهي تداولات الأسبوع على تراجع بنسبة 4ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس تداولات الأسبوع الممتد من 21 إلى 25 أوت 2023 على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 4ر0 بالمائة ليبلغ مستوى 4ر88849 نقطة وسط حجم تداول جملي في حدود 5ر16 مليون دينار اي بمعدل 3ر3 مليون دينار في اليوم، وفق تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية قائمة الارتفاعات خلال الأسبوع، ليتطور بنسبة 15 بالمائة ( 600ر4 د )، متبوعا بسهم شركة اسمنت قرطاج الذي ارتفع بنسبة 7ر4 بالمائة (210ر2د) .

وفي المقابل، تراجع سهم الشركة العصرية للخزف بنسبة 7ر6 بالمائة (700ر0د)، كما انخفض سهم بنك تونس العربي الدولي بنسبة 4ر4 بالمائة (90د)، علما وأن السهم حقق أكبر حجم تداول خلال الأسبوع بقيمة 4 مليون دينار.