بنزرت: نجاح الرفعة الثانية للجسر المتحرك وعودة النشاط بالميناء والمؤسسات المحيطة به

نجح الفريق الفني المشترك المكلّف من قبل اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت، فجر اليوم السبت 26 أوت 2023، في تنفيذ رفعة إستثنائية للجسر المتحرك ببنزرت، تمكّنت بموجبها 4 سفن كانت راسية بمنطقة الانتظار من الولوج والإرساء بفضاءات الميناء التجاري بنزرت-منزل بورقيبة، مع تسجيل عودة النشاط المينائي والمهني للمؤسسات المنتصبة بالضفة الجنوبية للفضاء.

وهذه الفتحة الاستثنائيّة هي الثانية من نوعها خلال أوت شهر الجاري (الأولى يوم 11 أوت) عقب الحريق المفاجئ الذي جد بالجسر يوم 26 جويلية الفارط، وقد تمّ تأمينها دون إشكاليات على مدى أقل من ساعتين من قبل الفريق الفني المشترك لمصالح الهندسة العسكرية والتجهيز ومؤسسة الفولاذ بمعية فريق الصيانة، وعدد من الخبراء من إطارات عليا ومختصة من العاملين السابقين بالجسر، وبحضور مكتب مراقبة معتمد والمركز التقني للصناعات الميكانيكية.

وبالمناسبة، نوّه رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، لدى إشرافه ميدانيا على العملية، بالقدرات المهنية والفنية العالية للفريق الفني المشترك الذي عمل، وفق تعبيره، على رفع التحدّي وتأمين الرفعة الجديدة للجسر بكل نجاح وسلاسة قبل عودة حركة المرور على الجسر لسالف عهدها فجر اليوم.

وأكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العمل جار بنسق جادّ لضبط مختلف الاجراءات الكفيلة بإنطلاق اشغال مشروع تجديد المنظومات الكهربائية للجسر وتجاوز وإصلاح مخلفات الحريق نهائيا.