إحالة الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات على النيابة

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم السبت، لاعوان منطقة الأمن الوطني بقرطاج باحالة الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات على أنظارها لاتخاذ ما يلزم في شأنها على ضوء نتائج الأبحاث، حسب ما نقلته اذاعة موزاييك.

ووفق ذات المصدر، فان خلافا نشب بين أحلام بوسروال وأعوان الاستمرار بمركز الأمن الوطني بحلق الوادي، وذلك على اثر تعرض سيارة أحد اقاربها الى الرفع من طرف أعوان شركة رفع السيارات بسيدي بوسعيد ، وأثناء عملية الرفع انزلقت السيارة واصطدمت بشقيقة احلام بوسروال مما ألحق بها بعض الأضرار.