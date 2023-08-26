هذا ما تقرّر في حق الكاتبة العامة لجميعة النساء الديمقراطيات

تمّ منذ قليل إطلاق سراح الكاتبة العامة لجميعة النساء الديمقراطيات أحلام بوسروال، حسب ما نقلته اذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت، اليوم السبت، لاعوان منطقة الأمن الوطني بقرطاج باحالة الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات على أنظارها.

وحسب اذاعة موزاييك فان خلافا نشب بين أحلام بوسروال وأعوان الاستمرار بمركز الأمن الوطني بحلق الوادي، وذلك على اثر تعرض سيارة أحد اقاربها الى الرفع من طرف أعوان شركة رفع السيارات بسيدي بوسعيد ، وأثناء عملية الرفع انزلقت السيارة واصطدمت بشقيقة احلام بوسروال مما ألحق بها بعض الأضرار.