مدنين: حجز آلاف الكيلوغرامات من السميد والفارينة لدى مخابز غير مصنفة

في إطار مراقبة محلات صنع الخبز غير المصنفة والحرص على دفعها للالتزام بالعمل وفق التراتيب السارية تم يوم الجمعة 25 أوت 2023، إخضاع 8 محلات لمراقبة مكثفة أفضت الى رفع 4 مخالفات اقتصادية 2 منها متعلقة بالاخلال بالدعم من خلال صنعها لخبز الباقات إشهار مصطلح مخبزة على واجهة المحل .

كما تم الحجز الفعلي لكمية :

-2820 كغ سميد

-1840 كغ فارينة.

كما تم و بناء على معلومات استقصائية مداهمة محل لصنع الخبز غير مصنف بمنطقة بن قردان يعمد للى صنع الخبز وترويجه على المطاعم ليلا و حجز :

1350 كغ سميد

1100 كغ فارينة.

هذا إلى جانب استدعاء المخالفين للتحرير عليهم في شأن ما تمت معاينته واتخاذ عقوبات تكميلية ضدهم.