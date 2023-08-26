بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة1-الجولة2-الدفعة1) : النادي الافريقي يكتفي بالتعادل الابيض امام قوافل قفصة

تعادل النادي الافريقي مع قوافل قفصة مساء اليوم السبت بنتيجة بيضاء صفر-صفر في مباراة الدفعة الاولى للجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.

واوفت المباراة بوعودها على جميع المستويات حيث اتسم نسق اللقاء بالسرعة والحركية في ظل المردود الايجابي الذي اظهره الفريقان لاسيما النادي الافريقي الذي كان اكثر خطورة وقريبا من التهديف بفضل خط هجومه المتالف من حمدي العبيدي وكينغسلاي ايدو والعائد الى الفريق بسام الصرارفي الا ان التنظيم الدفاعي المحكم لقوافل قفصة وخاصة تالق الحارس علي العياري (قبل اصابته و مغادرته للميدان في دق 65) حالا دون اهتزاز الشباك .

وارتقى النادي الافريقي مؤقتا لصدارة المجموعة الاولى ب4 نقاط بينما عاد القوافل بنقطة ثمينة من خارج قواعده.

السبت 26 أوت

المجموعة الأولى

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي – قوافل قفصة صفر-صفر

الثلاثاء 29 أوت

المجموعة الأولى

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي – اتحاد بن قردان ( 16:30 س )

الحكم: يحدد لاحقا

الأربعاء 30 أوت

المجموعة الأولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – الأولمبي الباجي ( 16:30 س )

الحكم: يحدد لاحقا

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الافريقي 4 2 1 1 0 1 0

2-الاولمبي الباجي 3 1 1 0 2 1

— الملعب التونسي 1 2 0 0 1 1 3

-4 قوافل قفصة 1 1 0 1 0 0 0

5- اتحاد بن قردان 0 1 0 0 1 0 1

— مستقبل سليمان 0 1 0 0 1 1 2

— النجم الساحلي 0 1 0 0 1 1 2

الأحد 27 أوت

المجموعة الثانية

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – الترجي الرياضي ( 16:30 س )

الحكم: أشرف الحركاتي

في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي ( 16:30 س )

الحكم: هيثم القصعي

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري ( 16:30 س )

الحكم: حسام بولعراس

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الصفاقسي 3 1 1 0 0 2 0

— الترجي الرياضي 3 1 1 0 0 1 0

— نجم المتلوي 3 1 1 0 0 1 0

4- مستقبل المرسى 0 1 0 0 1 0 1

— اتحاد تطاوين 0 1 0 0 1 0 1

— النادي البنزرتي 0 1 0 0 1 0 2

-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0