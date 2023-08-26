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وزارة الاسرة: فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2023-2024 بـ44 روضة أطفال عمومية دامجة

2023/08/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الجمعة، أنه تم اليوم فتح باب التّسجيل للسّنة التّربويّة 2023-2024 بـ 44 روضة أطفال عموميّة دامجة وسيكون يوم 15 سبتمبر القادم تاريخ انطلاق النشاط برياض الاطفال الدامجة.

وأضافت ، في بلاغ لها، أنه يمكن للأولياء الرّاغبين في تسجيل أبنائهم في هذه المؤسّسات الاتّصال بمصالح المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة خلال التّوقيت الإداري طبقا للجدول المصاحب.

وأشارت الى أن هذه البادرة تتنزل في إطار تعميم خدمات وبرامج التّربية ما قبل المدرسيّة الموجّهة للأطفال في المناطق ذات الأولويّة.

وأعلنت الوزارة أنها قرّرت تخصيص 50 بالمائة من طاقة استيعاب رياض الأطفال العموميّة الدّامجة بصفة مجّانية لفائدة الأطفال المنتمين للعائلات محدودة الدّخل.

يذكر أن هذه الدّفعة الأولى من رياض الأطفال العموميّة الدّامجة ستؤمّن استفادة حوالي 2260 طفلا ببرامج التّربية ما قبل المدرسيّة في المناطق ذات الأولويّة بـ 23 ولاية.

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