تحذير من خطر حدوث فيضانات: تقلبات جوية منتظرة..#خبر_عاجل

تشير احدث البيانات التي رصدها المركز العربي للمناخ، الى انه ونتيجة لتوجه كتلة هوائية باردة نسبياً قادمة من شمال غرب القارة الاوروبية وتحديداً من عاصفة متمركزة فوق الجزر البريطانية صوب جنوب اوروبا ووسط المتوسط يوم غد الأحد فانه فمن المتوقع ان ينشأ منخفض جوي ( عميق جداً ) وعاصف في مركزه شمال جزيرة كورسيكا في البحر الليغوري وسط البحر الابيض المتوسط، ليحدث اضطراب جوي عالي الفعالية وخطير ومبكر جداً لمثل هذا الوقت من العام، وفق ما جاء في تقرير نشره المركز على تويتر.

من المتوقع ان يصاحب هذا المنخفض الجوي العاصف انخفاض كبير وملحوظ على درجات الحرارة يشمل ايطاليا وفرنسا واسبانيا وجنوب المانيا واجزاء من البرتغال واليونان , ويمتد انخفاض درجات الحرارة هذا ليشمل شمال غرب ليبيا وتونس والجزائر بشكل رئيس , بالاضافة الى احتمالية اشتداد سرعة الرياح لتصبح شديدة السرعة مما يزيد من ارتفاع الموج.

هذا المنخفض الجوي ونتيجة للفروقات الحرارية الكبيرة ما بين الهواء والماء , من المتوقع ان ينشأ عنه هطولات مطرية غزيرة جداً تشمل جنوب واجزاء من وسط القارة الاوروبية، وتمتد لتشمل اجزاء من تونس والجزائر، على ان يرافقها الرعد وتساقط زخات البرد الذي من المتوقع ان يكون باحجام كبيرة وخطيرة.

ونتيجة لذلك بدأت مراكز الطقس اطلاق تحذيرات شديدة من خطر حدوث الفيضانات والسيول نتيجة لغزارة الهطولات المتوقعة بمنطقة المتوسّط.