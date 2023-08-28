العودة المدرسية: توفير مساعدات لفائدة اكثر من 100 الف تلميذ

كشف رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني اليوم الاثنين 28-08-2023، ان اكثر من 100 الف تلميذ من العائلات الفقيرة سيتحصلون على مساعدات من الاتحاد بمناسبة العودة المدرسية الجديدة 2024/2023.

واشار الخويني على هامش اجتماع المتصرفين الجهويين للاتحاد واختتام مصيف اطفال العائلات المعموزة الذي انتظم من 13 جويلية الى 27 اوت بقليبية الى أن المساعدات المدرسية التي ستوزع على التلاميذ تتمثل في محفظة بها مجموعة من الكراسات والكتب المدرسية والاقلام الجافة وملابس وحذاء رياضي لكل تلميذ.

ولاحظ من جهة أخرى ان الاتحاد انطلق بعد في الاستعداد لاستئناف النشاط ب292 روضة اطفال تابعة له وموزعة بكامل الجمهورية وخاصة بالمناطق النائية والفقيرة وبالاحياء الشعبية مبرزا ان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وفي اطار احكام الاستعداد لعودة نشاط رياض الاطفال سينظم من 3 الى 10 سبتمبر دورة تكوينية لفائدة الاطارات التربوية الجديدة ولتعزيز تكوين الاطارات القديمة التي ستشرف على رياض الاطفال.

وكان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نظم بمعهد عبد العزيز خوجة بقليبية مصيفا لفائد ابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من مختلف ولايات الجمهورية انطلق منذ يوم 13 جويلية وتواصل الى يوم 27 اوت.

وشارك في هذا المصيف 653 طفلا وتمتعوا بحصص للسباحة والترفيه وبمجموعة من الورشات التربوية شملت بالخصوص الترغيب في المطالعة والتربية البدنية. وتوج المصيف ليلة امس الاحد بتنظيم سهرة تنشيطية ترفيهية وعرض مسريحي بمشاركة اطفال المصيف.