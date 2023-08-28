أريانة: اندلاع النيران من جديد بجبل النحلي بعد السيطرة عليها..#خبر_عاجل

اشتعلت النيران من جديد ببعض الجيوب المتاخمة لحي “محرزية” على تخوم جبل النحلي بولاية أريانة بفعل قوة الرياح، وذلك بعد أن تمكّنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالجبل في ساعات الفجر الأولى من نهار اليوم الاثنين.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحماية المدنية، العميد معز تريعة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ التركيز خلال عمليات الإطفاء من قبل الحماية المدنية على حماية الأحياء والتجمّعات السكنية التي يمكن أن تلحقها النيران.

وأضاف أنه تم توجيه 14 شاحنة إطفاء إلى جبل النحلي بعد الاستعانة بتعزيزات من عدد من الإدارات الجهوية للحماية المدنية بعدة ولايات منها بن عروس و القصرين والمهدية والمنستير وغيرها، إضافة إلى آليات تابعة لعدد من الهياكل الحكومية الأخرى على غرار الإدارة العامة للغابات.

كما تمت الاستعانة بطائرة عسكرية من نوع “سي 130” تولت القيام بعدة طلعات جوية لإلقاء مواد خانقة للنيران، الأمر الذي ساهم في السيطرة في مرحلة أولية على الحريق قبل أن تستعر النيران من جديد.

وأشار إلى أن المجهودات متواصلة للسيطرة على الحريق الذي لم يتم بعد تحديد أسباب اندلاعه ولا المساحات الغابية التي أتى عليها، والذي تسبب في انتشار الدخان الخانق بالأحياء المتاخمة لجبل النحلي بفعل الرياح القوية التي بدأت مساء أمس الأحد وتتواصل إلى الآن.

جدير بالذكر أن جبل النحلي تعرّض طيلة السنوات الفارطة إلى عدد من الحرائق أتت على مساحات هامة منه.